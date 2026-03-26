OVO JE VREME PROMENA! Vučić poslao MOĆNU poruku svim građanima Srbije (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Ana Paunković

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je ovo vreme promena i da svi treba da se bore, rade i slušaju ljude.

- Borimo se, radimo i slušamo ljude! - poručio je presdednik Vučić.

- Ja sam se i u ovoj kampanji potrudio da obiđem svaku opštinu. Od Bora, Kladova, Majdanpeka, Knjaževca, Kule, Smederevske Palanke, Aranđelovca, Lučana, Sevojna, Bajine Bašte. I ono što sam svuda čuo da smo mi krivi za određene stvari. Dok smo se bavili velikim stvarima, negde smo zaboravljali ljude i nismo dovoljno pažnje njima posvećivali. Ne možete da se ponašate kao do sada i nećete moći tako više nikad da se ponašate. Ne zbog mene, jer ljudi hoće da ih čujete. Saslušajte ljude i njihove probleme. I zato smo mi počeli da menjamo sebe... Menjaćemo i vas ukoliko ne budete slušali narod! Ukoliko ne budete hteli da čujete ljude i saslušate njihove muke. Saslušajte i recite im, daćemo sve od sebe i ljudi će to da poštuju, da vide vaš trud, da vide vaš rad, da vide vašu posvećenost, da vide vašu marljivost. Ovo je vreme promena. U vremenu promena, neće ljudi izabrati promene na lošije. Borite se, radite i slušajte ljude! - poručio je Vučić.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

POVEZANE VESTI

Politika

'SRBIJA NEĆE DA STANE' Vučić: Uvek će da pobeđuju rodoljubi koji čuvaju državu, ali oni koji hoće da je grade

Politika

'Vreme je da čuvamo sve naše ljude' VUČIĆ OBJAVIO SNAŽNU PORUKU: Veliki ako hoće da se tuku, neka se tuku. Mi nećemo (VIDEO)

Politika

'KAO PREDSEDNIK MORATE DA SE PONAŠATE ODGOVORNO' Vučić poslao jasnu poruku građanima

Politika

'Za mene nema ništa lepše na svetu' Vučić se oglasio i poslao moćnu poruku o Srbiji (FOTO)

Politika

'ZA MENE JE SRBIJA ŽIVOT' Predsednik Vučić novim snimkom poslao MOĆNU PORUKU svim građanima naše zemlje (VIDEO)

Politika

Ne da Srbin da mu rušiš državu! Vučić poslao jasnu poruku blokaderima (VIDEO)