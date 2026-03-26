OVO JE VREME PROMENA! Vučić poslao MOĆNU poruku svim građanima Srbije (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je ovo vreme promena i da svi treba da se bore, rade i slušaju ljude.

- Ja sam se i u ovoj kampanji potrudio da obiđem svaku opštinu. Od Bora, Kladova, Majdanpeka, Knjaževca, Kule, Smederevske Palanke, Aranđelovca, Lučana, Sevojna, Bajine Bašte. I ono što sam svuda čuo da smo mi krivi za određene stvari. Dok smo se bavili velikim stvarima, negde smo zaboravljali ljude i nismo dovoljno pažnje njima posvećivali. Ne možete da se ponašate kao do sada i nećete moći tako više nikad da se ponašate. Ne zbog mene, jer ljudi hoće da ih čujete. Saslušajte ljude i njihove probleme. I zato smo mi počeli da menjamo sebe... Menjaćemo i vas ukoliko ne budete slušali narod! Ukoliko ne budete hteli da čujete ljude i saslušate njihove muke. Saslušajte i recite im, daćemo sve od sebe i ljudi će to da poštuju, da vide vaš trud, da vide vaš rad, da vide vašu posvećenost, da vide vašu marljivost. Ovo je vreme promena. U vremenu promena, neće ljudi izabrati promene na lošije. Borite se, radite i slušajte ljude! - poručio je Vučić.

Autor: Jovana Nerić