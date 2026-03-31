'10:0 NIJE PROGNOZA, OVO JE REZULTAT' Predsednik Vučić poslao snažnu poruku: Uspeli smo da odbranimo Srbiju, sad je vreme da pružimo ruku protivnicima (VIDEO)

- Uspeli smo da odbranimo Srbiju, na nama je sada da pružimo ruku našim protivnicima. Želim im da svi zajedno i ujedinjeno uradimo velike stvari za našu zemlju, jer je Srbija važnija od svih nas, poručio je predsednik Republike Aleksandar Vučić posle izborne pobede u nedelju.

Podsetimo, na redovnim lokalnim izborima u 10 gradova i opština održanim u nedelju pobedile su liste čiji je on nosilac.

Autor: A.A.