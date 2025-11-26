AKTUELNO

'ZAJEDNO MOŽEMO DA IZABEREMO NAJBOLJI PUT ZA SRBIJU' Vučić: Nema uspeha bez velikih snova, podignite lestvicu za sebe (VIDEO)

Foto: Tanjug/Vlasimir Šporčić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Mionici poručio da je Srbija jača od svega i važnija od svih.

"Kada govorite o kraju Živojina Mišića, uvek morate sa posebnim pijetetom da govorite o politici koju predstavljate. Vi dobro razumete šta je politika Srbije i sa čime se suočavamo. Stanje u svetu neće biti bolje. Zato je važno da mi Srbi po prvi put u svojoj istoriji čini mi se na pametan način donesemo odluke. A to je da vodimo računa o sebi o svojoj deci, o svojoj budućnosti, o svojim pokolenjima. I neće to biti lak put, nije lak period pred nama, ali verujem da svi zajedno možemo da izaberemo najbolji put za Srbiju. Srbija je jača, jača od svega i važnija od svih. Ja verujem u Mionicu, verujem u vas dragi prijatelji i verujem u pobedu. Verujem u ubedljivu pobedu. Verujem da ćemo ih pobediti ubedljivije neko ikada. Do velike pobede u nedelju! Živela Srbija!", rekao je Vučić.


Predsednik je dodao da nema uspeha bez velikih snova.


"Podignite lestvicu za sebe. Mogu i moram da budem uspešniji. I sve to možete. Da nemamo snove o napretku, da ne verujemo u to, da ne verujemo u sebe, tu uspeha nema. Ali ja nikada ništa ne bih mogao da uradim bez vas", jasna je poruka Aleksandra Vučića.

