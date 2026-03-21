ZAJEDNO SMO JAČI! Skup SNS u Beogradskoj areni danas u 16 časova (VIDEO)

Na skupu Srpske napredne stranke koji se održava danas od 16 časova u "Beogradskoj areni" biće predstavljeni kandidati na lokalnim izborima koji se 29. marta održavaju u 10 opština

Večeras SNS u Beogradskoj areni organizuje veliki skup gde će biti predstavljeni planovi za naredni period kao i projekti koji direktno utiču na život građana širom Srbije od infrastrukture, zdravstva do ekonomskog razvoja i obrazovanja.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Prisutnima će se obratiti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji će govoriti o Strategiji 2030, kao i o idejama za svih 10 pomenutih lokalnih samouprava.

Ministar finansija Siniša Mali pozvao je građane da večeras dođu na miting SNS.

- Zajedno smo jači. Vidimo se danas u 16 sati u Beogradskoj areni - rekao je putem društvene mreže Instagram.

Lider SNS Miloš Vučević očekuje da će "Arena" danas biti puna i dodaje da će tu biti svi koji podržavaju Srbiju i njenu politiku nezavisne i vojno neutralne zemlje, koja razmišlja svojom glavom, sedi na svojoj stolici, čuva Kosovo i Metohiju i vodi brigu o Republici Srpskoj.

Autor: Jovana Nerić