VELIKI SKUP SNS DANAS U 'BEOGRADSKOJ ARENI' U 16 ČASOVA: Prisustvuje i Vučić - promocija kandidata i plana do 2035. godine (VIDEO)

Na skupu Srpske napredne stranke koji se održava danas od 16 časova u "Beogradskoj areni" biće predstavljeni kandidati na lokalnim izborima koji se 29. marta održavaju u 10 opština, a prisutnima će se obratiti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji će govoriti o Strategiji 2030, kao i o idejama za svih 10 pomenutih lokalnih samouprava.

Lider naprednjaka Miloš Vučević očekuje da će "Arena" danas biti puna i dodaje da će tu biti svi koji podržavaju Srbiju i njenu politiku nezavisne i vojno neutralne zemlje, koja razmišlja svojom glavom, sedi na svojoj stolici, čuva Kosovo i Metohiju i vodi brigu o Republici Srpskoj.

- Slike iz "Arene" biće slike ponosa Srbije, predstavićemo koncept svih naših lista gde ćemo, pored opuštenije atmosfere, imati i radni deo. Biće i zabavnog i političkog dela. Predsednik Vučić i drugi učesnici razgovaraće sa narodom i preneće ključne poruke, predstavićemo program Srbije 2030-2035, pričaćemo i o razvoju lokalnih samouprava, prvenstveno onih koje 29. marta izlaze na izbore. Ljudi će da vide koga smo kandidovali. Kod nas je sve transparentno, nema Cipiripija, Kaluđera i opskurnih likova. Sve je vrlo jasno, čisto i građani mogu da razumeju šta je naša politika - kazao je Vučević.

Vučević kaže da ovi izbori nisu samo lokalni jer je, prema njegovim rečima, 15 meseci napada na Srbiju ostavilo ozbiljne posledice.

- Petnaest meseci blokaderi su progonili neistomišljenike, izbacivali đake iz škola, studente sa fakulteta, blokirali život. Ovih 10 opština predstavlja reprezentativniji uzorak raspoloženja građana. Mi smo svi ucenjeni, uplašeni, naterani, čipovani da dođemo u "Arenu" i opet ćemo doći. U 21. veku, u doba društvenih mreža, iluzorno je pričati, a kamoli raditi takve stvari koje spominju. Mi smo stranka sa najviše članova i sa najvećom podrškom.

Nacionalna strategija "Srbija 2030", koju je pre dve nedelje predstavio Vučić, obuhvata deset ključnih tačaka za razvoj države, fokusiranih na ekonomski rast, infrastrukturu, tehnologiju i očuvanje stabilnosti. Glavni ciljevi su značajno povećavanje životnog standarda, plata i penzija, uz velika ulaganja u zdravstvo i ukidanje lista čekanja, obrazovanje, energetiku i brze pruge, kao i dalju digitalizaciju i razvoj veštačke inteligencije.

Reč je o, kako je najavljeno, najambicioznijem programu do sad, koji obuhvata investicije vredne više milijardi evra i zahteva istovremeno sprovođenje reformi u više ključnih sektora.

