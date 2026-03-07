VUČIĆ: Plan i program napretka jedne zemlje je osnova onoga na čemu zasnivate njen uspeh (VIDEO)

Plan i program napretka jedne zemlje je osnova onoga na čemu zasnivate njen uspeh, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić putem svog Instagram naloga nakon što je predstavio nacionalnu strategiju Srbija 2030.

- Ovo sve menja lice Srbije i menja našu budućnost - istakao je Vučić.

- Mi moramo da donosimo strategijske odluke, da razmišljamo brzo, ali i da učimo i radimo. Najvažnija vest svega ovoga danas, mi ovim svim što radimo, svim ovim projektima, želimo da podignemo stopu rasta, da budemo među prvima u naredne 3-4 godine. Vrednost programa do 2030. godine je 17. milijardi evra, a do 2035. godine ukupno 48 milijardi evra, bez vojske i policije! A na vojsku će otići ne manje od 15 milijardi - naglasio je Vučić.

Plan je predstavljen u 10 tačaka i predstavlja najambiciozniji i najobimniji program do sada, usmeren na ubrzanje rasta srpske privrede.

Prva tačka - Očuvanje mira i stabilnosti u zemlji

Druga tačka - Evropski put Srbije, vojska i politika

Treća tačka - Životni standard, plate i penzija

Četvrta tačka - Zdravstvo

Peta tačka - Obrazovanje

Šesta tačka - Veštačka inteligencija, robotika, digitalizacija, privredne zone

Sedma tačka - Energetika

Osma tačka - Putevi, železnica, aerodromi i metro

Deveta tačka - Javno komunalna infrastruktura

Deseta tačka - Poljoprivreda

