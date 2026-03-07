AKTUELNO

Politika

VUČIĆ: Plan i program napretka jedne zemlje je osnova onoga na čemu zasnivate njen uspeh (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Amir Hamzagić ||

Plan i program napretka jedne zemlje je osnova onoga na čemu zasnivate njen uspeh, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić putem svog Instagram naloga nakon što je predstavio nacionalnu strategiju Srbija 2030.

- Ovo sve menja lice Srbije i menja našu budućnost - istakao je Vučić.

- Mi moramo da donosimo strategijske odluke, da razmišljamo brzo, ali i da učimo i radimo. Najvažnija vest svega ovoga danas, mi ovim svim što radimo, svim ovim projektima, želimo da podignemo stopu rasta, da budemo među prvima u naredne 3-4 godine. Vrednost programa do 2030. godine je 17. milijardi evra, a do 2035. godine ukupno 48 milijardi evra, bez vojske i policije! A na vojsku će otići ne manje od 15 milijardi - naglasio je Vučić.

Plan je predstavljen u 10 tačaka i predstavlja najambiciozniji i najobimniji program do sada, usmeren na ubrzanje rasta srpske privrede.

Prva tačka - Očuvanje mira i stabilnosti u zemlji

Druga tačka - Evropski put Srbije, vojska i politika

Treća tačka - Životni standard, plate i penzija

Četvrta tačka - Zdravstvo

Peta tačka - Obrazovanje

Šesta tačka - Veštačka inteligencija, robotika, digitalizacija, privredne zone

Sedma tačka - Energetika

Osma tačka - Putevi, železnica, aerodromi i metro

Deveta tačka - Javno komunalna infrastruktura

Deseta tačka - Poljoprivreda

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Politika

#Srbija

#plan

#program

POVEZANE VESTI

Politika

'ZEMLJA U KOJOJ LJUDI VIDE BUDUĆNOST ZA SVOJU DECU' VUČIĆ: Srbija 2035. godine - nezavisna, slobodna i suverena država koja je uhvatila voz revolucion

Politika

TAČNO U 11 ČASOVA: Vučić sutra predstavlja nacionalnu strategiju 'Srbija 2030'

Politika

NISAM MAŠINA STVORENA VEŠTAČKOM INTELIGENCIJOM: Vučić uputio snažnu poruku građanima - Ja sam običan čovek koji voli Srbiju! (VIDEO)

Politika

VUČIĆ DANAS PREDSTAVLJA NACIONALNU STRATEGIJU "SRBIJA 2030": Predsednik govori o velikom projektu

Politika

'VREME ODGOVORNOSTI DOLAZI' Vučić jasno poručio: Postoje ljudi koji su umislili da su gospodari života i smrti, a ovo će ipak na kraju biti pravna drž

Politika

CELE PRETHODNE GODINE NEKOLIKO MEČKI JE U NAŠEM DVORIŠTU IGRALO - MEĐUNARODNIH I REGIONALNIH! Oglasio se Vučić, jasno poručio: Nisu srušili Srbiju, ni