NISAM MAŠINA STVORENA VEŠTAČKOM INTELIGENCIJOM: Vučić uputio snažnu poruku građanima - Ja sam običan čovek koji voli Srbiju! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je putem svog Instagram naloga da je on običan čovek koji voli Srbiju najviše.

On je istakao da svakodnevni pritisci i napadi zahtevaju reakciju, ali da se trudi da ostane odmeren.

- Nemojte smetnuti s uma, samo sam običan čovek. Samo sam običan čovek i onda kada to slušate svaki dan sve te svemoguće laži i gadosti i tako dalje, nekada morate da reagujete - rekao je Vučić i dodao:

- I opet reagujem blago i trudim se umirujuće i racionalno i kad preteram, a to što preteram je minimalno u odnosu na ono što oni meni izgovore, ja se izvinim. Ali da li jesam, nekad preteram, pa nema nikakve sumnje da jesam - dodao je Vučić.

Kako je zaključio, to samo potvrđuje da je običan čovek, a ne mašina stvorena veštačkom inteligencijom.

Autor: D.S.