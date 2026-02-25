'SAMO TAKO MOŽEMO DA SAČUVAMO OGNJIŠTA...' Oglasio se predsednik Vučić - Poslao jaku poruku građanima Srbije!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog Instagram naloga rano jutros.

Predsednik je tom prilikom objavio jasnu i jaku poruku.

"Moramo da budemo jedni uz druge, samo tako možemo da sačuvamo ognjišta, srpsko ime i prezime", stoji u objavi.

Podsećamo, predsednik Vučić sastaće se u danas sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Oni će se sastati u 08.30 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Autor: A.A.