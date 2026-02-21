'SVE ŠTO SMO OBEĆALI, MI ĆEMO ISPUNITI' Vučićeva poruka odjekuje - Predsednik nastavlja da radi za građane (VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se jutros putem zvaničnog "Instagram" naloga.

Naime, Vučić je podelio snimak sinoćnjeg obraćanja građanima Bora, u kome je poručio:

- U Boru plate nisu niske, ali imamo dva problema. Namerno ne kažem da su visoki, iako su treći u Srbiji po visini. Prvi je Beograd, drugi je Novi Sad, treći je Bor. Plata 2012. prosečno u Boru je bila 420 evra, danas je 1060 evra prosečna plata u Boru. Ono što je najveći problem Bora jeste bolnica i tu smo sad uradili, očistili zemlju, završili sve sa eksproprijacijama, ako se ne varam, uradili projekat. Pogledajte kako izgleda Klinički centar Beograd, tako će da vam izgleda i bolnica u Boru, bukvalno, biće najopremljenija, najmodernija, na ponos svim Boranima i svim ljudima iz Borе i zemlje - kazao je on.

Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić u dvodnevnoj je poseti Zaječarskom i Borskom okrugu.

Predsednik je istakao da je plan da se Borski, Zaječarski, Pomoravski i Braničevski okrug naprave kao kvadrat sa tri horizontalne brze saobraćajnice.

Takođe, predsednik Srbije je tokom jučerašnje posete Boru istakao da je cilj da bolnica bude završena do kraja 2030. godine.

On je naglasio da će radovi krenuti već u aprilu ili maju sledeće godine.

Autor: D.Bošković