'DA SU MOGLI, SVE BI NAS SPALILI' Vučićeva poruka odjeknula Srbijom: Moramo da se ponašamo odgovorno! (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić upravo se oglasio putem zvaničnog instagram naloga

U objavi stoji:

- Da su mogli, sve bi nas spalili. Mi moramo da se ponašamo odgovorno zbog budućnosti Srbije.

Prethodno, predsednik Vučić priredio je sinoć večeru sa suprugom Tamarom za predsednika Konga Feliksa Antoana Čisekedija Čilombu, njegovu suprugu Deniz Njakeru Čisekedi i članove delegacije te države koji su u poseti Srbiji.

"Dragi naši prijatelji, uvaženi predsedniče Feliks, Vama i Vašoj supruzi želim da se osećate kao kod svoje kuće ovde u Srbiji. Znamo da ne može da se postigne nivo gostoprimsta koji vi priređujete u Kinšasi, ali se trudimo da osetite toplinu našeg naroda", naveo je Vučić na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav".

Autor: D.Bošković