AKTUELNO

Politika

'DA SU MOGLI, SVE BI NAS SPALILI' Vučićeva poruka odjeknula Srbijom: Moramo da se ponašamo odgovorno! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić upravo se oglasio putem zvaničnog instagram naloga

U objavi stoji:

- Da su mogli, sve bi nas spalili. Mi moramo da se ponašamo odgovorno zbog budućnosti Srbije.

Prethodno, predsednik Vučić priredio je sinoć večeru sa suprugom Tamarom za predsednika Konga Feliksa Antoana Čisekedija Čilombu, njegovu suprugu Deniz Njakeru Čisekedi i članove delegacije te države koji su u poseti Srbiji.

"Dragi naši prijatelji, uvaženi predsedniče Feliks, Vama i Vašoj supruzi želim da se osećate kao kod svoje kuće ovde u Srbiji. Znamo da ne može da se postigne nivo gostoprimsta koji vi priređujete u Kinšasi, ali se trudimo da osetite toplinu našeg naroda", naveo je Vučić na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav".

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

#Instagram

#Srbija

#objava

#ponašanje odgovorno

POVEZANE VESTI

Politika

'IZABRAN SAM DA NE DOZVOLIM DA ULICA UPRAVLJA SRBIJOM' Vučić se oglasio: Upravljaće građani odlukom na izborima! (VIDEO)

Politika

'Srbija je mnogo jača od mržnje i moći onih koji bi da je razore' Vučić poslao jasnu poruku

Politika

JAKA PORUKA PREDSEDNIKA SRBIJE! Vučić se oglasio ranom zorom: Imamo najbolje ljude, časne i hrabre! (FOTO)

Politika

SRBIN SVOJU SLOBODU LJUBI I VOLI JE VIŠE OD SVEGA: Snažna poruka predsednika Vučića

Politika

'PROMENILI SMO LICE SRBIJE' Vučić: Čeka nas još mnogo posla, nema stajanja! (FOTO)

Politika

DVA LICA SRBIJE: Vučić se na Instagramu objavio video posle kog će vam sve biti jasno (VIDEO)