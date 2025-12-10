OVE REČI PREDSEDNIKA SVI TREBA DA ČUJU: Vučić se oglasio na Instagramu! (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog instagram naloga

- Samo onaj koji sanja velike snove, pravi velika dela.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas u Briselu, gde će prisustvovati radnoj večeri koju organizuju predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, saopšteno je iz pres službe predsednika Republike.

Vučić je juče izjavio da će na sastanku sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen predložiti ideju da se svi kandidati sa prostora Zapadnog Balkana prime zajedno u EU kao punopravne članice.

Autor: D.Bošković