'REZULTATI NE PADAJU SA NEBA' Vučić poslao MOĆNU PORUKU: Srbija pobeđuje samo kada vredno radimo i kada smo ujedinjeni (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/MARKO ĐOKOVIĆ ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić upravo se oglasio putem zvaničnog instagram naloga.

- Rezultati ne padaju sa neba, Srbija pobeđuje samo kada vredno radimo i kada smo ujedinjeni. - napisao je Vučić.

Prethodno, predsednik Vučić izjavio je sinoć da je geopolitika najvažniji faktor u svemu i da Srbija plaća cenu svog izbora da bude nezavisna zemlja i da ne uđe u NATO, da ne uvede sankcije Rusiji i ne prizna tzv. Kosovo.  

Vučić je posle razgovora sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, na pitanje novinara da prokomentariše to što se neki u zemlji raduju tome da Srbija ne može da uđe u EU, kao i svakoj kritici srpskog predsednika iz Brisela, rekao da su uvek postojali ljudi koji svojoj zemlji žele loše i da te ljude ne razume.   

Dodao je da je Srbija ipak jedna malo drugačija zemlja, a da takvi ljudi, kako je rekao, ne znaju šta je država

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

