Čadež: Nacionalna AI platforma u fokusu paviljona Srbije na Samitu u Indiji

Predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež izjavio je sinoć u Nju Delhiju da je glavni fokus paviljona Srbije na samitu veštačke inteligencije u tom gradu nacionalna AI platforma i nacionalni LLM - veliki jezički model, koji je neophodan za punu primenu veštačke inteligencije.

Čadež je objasnio da je LLM neophodan u korišćenju veštačke inteligencije u poslovnim procesima, kako bi poslovanje moglo da se predvidi.

"Ukoliko, recimo, država želi da ga koristi za, na primer, predikciju bolesti koje mogu da izbiju u određenim delovima zemlje u određenim periodima, potrošnju lekova i slično, vi morate da imate svoj jezički model", rekao je Čadež za Tanjug u Nju Delhiju.

Kako je naveo, Srbija je, zahvaljujući ulaganju poslednjih deset godina, uspela da napravi nacionalnu platformu Data centar, koja je sposobna da prikuplja sve podatke.

"Imamo dva superkompjutera i, evo, treći koji kroz dogovor sa Francuskom uskoro dolazi, na kome može da funkcioniše nacionalni jezički model. On ne znači samo očuvanje našeg jezika, on znači praktično čuvanje kompletnog znanja. Vi ako želite da imate firmu i želite da uradite sa veštačkom inteligencijom neki alat koji vam pomože da unapredite svoje poslovanje, da optimizujete svoje poslovanje, da se lakše snalazite kroz domaće propise, vama je potrebno domaće znanje", naveo je on.

Naveo je i da je u Indiju došao direktno iz Pariza sa sastanka sa kompanijom Mistral, koja sa Srbijom ima strateško partnerstvo s ciljem da razvije nacionalni jezički model.

"Bićemo jedna od retkih zemalja u Evropi koja to ima. Napravili smo analize šta to znači za naš bruto domaći proizvod. Ukoliko ne možete da koristite sve prednosti veštačke inteligencije u privredi za kompanije, razlika u vašem BDP-u je na nivou 10 godina više od 11 odsto. Dakle, svake godine, samo time što imate nacionalni jezički model, vi imate dodatnih od 0,8 do 1,2 odsto bolji ili snažniji BDP. To je ogromna stvar. Ljudi možda danas to ne shvataju, ali imati nacionalni jezički model je stvar koja vam omogućava da budete u budućnosti konkurentni na globalnom privrednom planu. I to je ono što je budućnost svih zemalja, pogotovo manjih zemalja poput nas", dodao je Čadež.

Direktor Kancelarije za IT i Eupravu Mihailo Jovanović izjavio je da je na samit u Indiji pozvano preko 100 zemlja, a da je Srbija jedna od 13 koja ima svoj paviljon.

"Na paviljonu koji je organizovalo Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, Inovacije Privredne komore Srbije i kancelarija za IT, pokazujemo naše rezultate prvo u razvoju data centara, naravno u fokusu je držanje data centara u Kragujevcu, njegovi sadašnji kapaciteti, ali i planovi da se proširi kroz program Srbija 2030. Tako pokazujemo kapacitete naših superkompjutera, naime pored prvog superkomputera koji je instaliran još 2022. godine u aprilu mesecu, očekujemo puštanje drugog superkompjutera koji će biti sedam puta brži. Očekujemo i treći superkompjuter i onda ćemo po snazi superkompjutera biti ubedljivo superiorna zemlja u jugoistočnoj Evropi. Na sve to dolazi znanje, umešnost i iskustvo naših stručnjaka koji su razvijali i digitalizaciju, ali i veštačku inteligenciju i primenu veštačke inteligencije", dodao je on.

Državna sekretarka u Ministarstvu nauke Marija Gnjatović rekla je da država Srbija poseduje veliku prednost, a to je IT i AI infrastrukutura u koju se mnogo ulagalo.

Dodala je i da se mnogo novca ulagalo i u Načno-tehnološke parkove širom Srbije, ali na redu je i BIO4 Campus Belgrade.

