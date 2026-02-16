Veštačka inteligencija je predsednika Srbije svrstala među lidere koji će prisustvovati Samitu o uticaju veštačke inteligencije u Indiji, dok je lidere iz regiona navela u kategoriji "ostali“.
Na pitanja ko će prisustvovati samitu veštačka inteligencija je napisala sledeće:
16. фебруар 2026.
"Samit o uticaju veštačke inteligencije u Indiji (16–20. februar 2026) ugostiće više od 20 šefova država/vlada, uključujući:
- Emanuel Makron (predsednik Francuske)
- Luiz Inasio Lula da Silva (predsednik Brazila)
- Šeik Kalid bin Mohamed bin Zajed Al Nahjan
(prestolonaslednik UAE)
- Aleksandar Vučić (predsednik Srbije)
- Pedro Sančez (predsednik Španije)
- Kirijakos Micotakis (premijer Grčke)
- Tšering Tobgaj (premijer Butana)
- I druge iz Estonije, Finske, Hrvatske itd."
Mnogi su primetili da je čak i veštačka inteligencija dala prednost predsedniku Srbije, dok je ostale lidere - među njima i one iz Hrvatske - svrstala u kategoriju "ostali".
