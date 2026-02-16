Veštačka inteligencija Vučiću dala prednost u odnosu na druge lidere: Predsednik Srbije među glavnima, drugi u kategoriji 'ostali'

Veštačka inteligencija je predsednika Srbije svrstala među lidere koji će prisustvovati Samitu o uticaju veštačke inteligencije u Indiji, dok je lidere iz regiona navela u kategoriji "ostali“.

Na pitanja ko će prisustvovati samitu veštačka inteligencija je napisala sledeće:

"Samit o uticaju veštačke inteligencije u Indiji (16–20. februar 2026) ugostiće više od 20 šefova država/vlada, uključujući:

- Emanuel Makron (predsednik Francuske)

- Luiz Inasio Lula da Silva (predsednik Brazila)

- Šeik Kalid bin Mohamed bin Zajed Al Nahjan

(prestolonaslednik UAE)

- Aleksandar Vučić (predsednik Srbije)

- Pedro Sančez (predsednik Španije)

- Kirijakos Micotakis (premijer Grčke)

- Tšering Tobgaj (premijer Butana)

- I druge iz Estonije, Finske, Hrvatske itd."

Mnogi su primetili da je čak i veštačka inteligencija dala prednost predsedniku Srbije, dok je ostale lidere - među njima i one iz Hrvatske - svrstala u kategoriju "ostali".

Autor: S.M.