'GRAĐANI MOGU DA BUDU MIRNI, NEĆE BITI NIKAKVIH PROBLEMA U SNABDEVANJU' Predsednik Vučić poslao važnu poruku: Moramo da se BORIMO (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se sinoć na Instagramu i poručio građanima da mogu da budu mirni, te da neće biti nikakvih problema u snabdevanju.

- Želim da, čestitajući Novu godinu još jedanput našim građanima, kažem da imamo dobru vest. Sve je to uslovno, ali svakako dobra vest koja je stigla iz Vašingtona oko odobravanja operativne licence za rad NIS. Mogu da vam kažem sa sigurnošću da građani mogu da budu mirni i da neće biti nikakvih problema u snabdevanju građana - rekao je Vučić prilikom obilaska Božićnog seoceta u centru Beograda i dodao:

- Naš je cilj da ovo što pre bude rešeno kako bismo mogli da se posvetimo svim drugim velikim stvarima. A da li je sve to što se događa fer, apsolutno nije fer. Moramo da se borimo kao mala zemlja za to da sačuvamo ono što možemo.

Autor: Iva Besarabić

