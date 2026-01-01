Vučić o licenci za NIS: Građani mogu da budu mirni, neće biti problema u snabdevanju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je obišao Božićno seoce u centru Beograda, gde je razgovarao sa građanima.

Vučić se nalazi ispred Skupštine Srbije gde obilazi novogodišnji bazar koji će trajati do 3. januara i koji je otvoren za sve građane.

Veliki broj građana izrazio je želju da se fotografiše sa Vučićem. Među njima su bili i ruski turisti, sa kojima je pričao na ruskom.

- Najbolji ste, predsedniče - poručili su građani predsedniku Srbije.

- Novinare molim da se sklone, došao sam sa ljudima da razgovaram i da se sretnem - rekao je Vučić nakon što se stvorila velika gužva.

Predsednik Srbije je čestitao građanima Novu godinu. On je rekao da od vikenda u ovom delu sve bude prohodno.

- U nedelju ili ponedeljak će sve biti prohodno za saobraćaj, a do tada ljudi da se druže. Želim da kažem da imamo dobru vest, sve je to uslovno, ali sve je to dobra vest koja je stigla iz Vašingtona o odobravanju operativne licence za rad NIS. NIS sada može da dopremi i plati sirovu naftu preko JANAF-a, i verujem da će već 5. januara to iskoristiti, odmah će tada da krene prvih 85.000 tona, a posle toga mogu da naruče još jedan tanker od 140.000 tona. Ovde je u međuvremenu proizvedeno 100.000 tona domaće nafte. Probleme nam je napravilo što rafinerija nije radila. Očekujem punu normalizaciju tamo oko 17. januara - rekao je predsednik Vučić, i dodao da se nada da će Rusi i Mađari završiti svoj posao do tada.

Kazao je da je naš cilj da sve bude što pre rešeno, da se posvetimo drugim stvarima.

- Ali ništa od ovoga nije bilo fer, i nemojte imati sumnje da kako budete gledali da se evropska politika kreće ka Ukrajini kao novoj članici, Amerikanci će ići ka isterivanju ruskog i kineskog uticaja sa Balkana. Zato ste imali besmislene sankcije Linglongu. Svakojakih čuda ćemo se nagledati i u novoj godini, moraćemo svašta da istrpimo. Velika je geopolitička bitka za životni prostor današnjeg čovečanstva, naše je da se borimo koliko možemo - naglasio je Vučić.

Odgovarajući na pitanja novinara Vučić je govorio o isplati penzija, i dodao da očekuje da će ovo biti najbolja godina za nas.

- Samo da ne zatvaramo ponovo rafineriju. Ne mislim da ćemo imati ekonomskih problema, ali ćemo imati raznih političkih pritisaka. Pogledajte samo koliko je ljudi otišlo u inostranstvo. Oborili smo sve rekorde, imamo 20 odsto više nego prošle godine. Kad pokušate nekoga u NIS-u, pa i u delu Vlade da dobijete, svi su u inostranstvu. To govori o povećanju životnog standarda, idu ljudi da se provedu - rekao je predsednik Vučić.

Nakon izjave Nedima Sejdinovića, da "režim u Srbiji puca po šavovima", Vučić kaže da je to slušao već više od decenije.

- Kada dođu izbori, kada se prebroje glasovi, mi ćemo vas obavestiti čiji je kraj došao. Izbori su demokratska utakmica. Bar je tako bilo dok blokaderi nisu počeli da gube, pa više ne mogu ni da čestitaju kada izgube. Mi ćemo uvek čestitati, džentlmenski, ako se to desi. A da li će da se desi. Majka mi je uvek govorila - Sine, prvo skoči pa kaži hop. Polako. Da su danas izbori, oni ne bi pobedili. A da li će to biti slučaj za 9 ili 10 meseci, videćemo - kazao je Vučić.

Autor: S.M.