Predsednik Vučić poručuje iz Sečnja: Mi smo spremni sa svima da razgovaramo i sa onima koji drugačije misle, ali svoju otadžbinu nećemo da damo neprijateljima!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas selo Jaša Tomić u opštini Sečanj, gde se družio i razgovarao sa građanima.

Kako je najavljeno, predsednik Vučić će razgovarati sa građanima, spreman je i kulturni program, a nakon toga će se obratiti i zvanično.

Veliki broj okupljenihVeliki broj građana već se okupio kako bi dočekao predsednika Vučića. Građani su razvili veliki transparent na kojem je napisano "Dobro došli, predsedniče".

Po dolasku Vučić se pozdravio sa građanima koji su mu poželeli dobrodošlicu.Predsednik kaže da je iznenađen što je došlo više hiljada ljudi.

Potom ga je jedan domaćin ponudio basom, a Vučić se interesovao na koji način se pravi taj specijalitet.

Pitao je građane koji je put ka Krajišniku najvažniji, na šta je dobio odgovor da je već puno urađeno.

- Znam, ali me zanima šta još možemo da uradimo - pitao je predsednik Vučić. Atmosfera u selu je vesela, čuju se tamburaši i na sve strane se vijore trobojke.

Kada je predsednik ušao pod veliki šator gde će pričati sa građanima dočekao ga je gromki aplauz.

On je u razgovoru sa lokalnim rukovodiocima opet pitao koji su putevi najvažniji, i rečeno mu je da je sve urađeno, i od Boke, i od Krajišnika.

Rekao je da mora da ode i u Negotin i u Mionicu, a potom je dodao da ga u 17 časova čekaju važni sastanci.

- A ovde vidim da je pod kontrolom, pobeđujemo - rekao je on.

- Svuda i na svakom mestu moramo da pobedimo. U tome je razlika između njih i nas. Nama gde god ne pobedimo, to je veliki neuspeh, i onda slede analize i smene. Lepše je bez smena naravno. Ljudi hoće da neko brine o njima, da radi za njih. To ljudi poštuju i cene na kraju. A i videli su da ovi drugi ne rade ništa. Majko rođena, toliko su psovali poslednjih dana, valjda misle da ljudi to vole - rekao je predsednik Vučić u razgovoru sa građanima.

- Sve je teško od jutros i tada je najbolje je doći među svoj narod, meni to daje ogromnu snagu - rekao je Vučić.

- Imali smo tešku noć i težak dan, sve je teško od jutros. I kada se tako osećate najbolje je da budete uz svoj narod. To mi daje energiju - poručio je Vučić.

Ističe da će u narednih 36-48 sati izaći sa informacijama o NIS-u, i da nije siguran da li će to biti večeras ili sutra uveče.

-Predsednika su potom pozvali da održi govor, i pozdravljen je velikim aplauzom i povicima "Aco Srbine".

- Pre svega beskrajno vam hvala što ste danas ovde sa nama, i nadam se da ste svi dobili posluženje. Da nisu meso stavili pred mene, a pred vas salatu. Tako su i nekada radili, i uvek pred mene stave ono što najmanje volim, da mi se dodvore. Hvala što ste tu, što ste se borili za našu stranku i za Srbiju. Posebno hvala na podršci u prethodnih godinu dana, možda najtežih godinu dana kroz koje je Srbija prolazila - rekao je on.

- Obećao sam rekonstrukciju hale u Sečnju, kao i škole i u Sečnju i u Jaši Tomiću. Uradićemo to, krećemo u radove već za dva, dva i po meseca. Trudili smo se da popravljamo puteve, nikada nije dovoljno, i uvek ostane problema za sva naselja u opštini Sečanj. Verujem da i tu možemo da uradimo više. Danas sam samo jedan komentar čuo, rekao mi jedan domaćin: Sve je dobro, al reci ovim tvojima da bar kafu sa nama popiju. I ja to kažem rukovodstvu, sedite, popijte kafu, nije to gubljenje vremena, čućete nešto pametno. I voleće vas ljudi više nego što vas vole danas - naglasio je Vučić.

- Ne moram vama da govorim mnogo, znam da vi odlično razumete probleme Srbije i da dobro razumete kada je pritisnuta spolja. Znam da ste uvek bili uz svojiu zemlju klada je njoj bilo najteže. Mnogi su se mešali i želeli da sruše našu zemlju- rekao je Vučić.

Istakao je da je ovo slobodarski i junački kraj, i da zna da su uvek ljudi ovde bili uz svoju zemlju.

- U prethodnih godinu dana su hteli da sruše našu zemlju, mnogi iz regiona, Hrvatske, direktno su se mešali u pitanja naše zemlje. Danas se to i formalno otkrilo. Pogledajte samo naloge na mrežama onih koji su učestvovali u kampanji protiv nas. Svi su osnovani u Hrvatskoj. Uložen je ogroman novac, ogromna snaga i energija. I pored svega, nisu uspeli u tome. Molim ljude da dobro razumeju šta se događalo. Uvek smo spremni za dijalog, da pričamo o teškim pitanjima. Ja sam grešan čovek, milion puta sam napravio neku pogrešku. Čovek kada radi, on mora i da greši. Onaj ko ne kosi ne zna šta je brus, ali onaj koji kosi radi i završi posao. Spremni smo sa svima da razgovaramo, ali nikada nećemo dati našu otadžbinu na tacni - rekao je on.

Kaže da plate moraju još da rastu, iako su dosta porasle.

- Trudićemo se da svi imaju još više. Zato povećavamo minimalac i penzije, i već od decembra penzije će biti veće za 12,2 odsto. To su velike promene i velike stvari. Danas nas teraju da ne budemo svoji. Traže nam da ne uvodimo sankcije Rusiji, ovima drugima nikada nije dobro šta god da uradimo. A mi samo hoćemo svoju politiku, da nam niko drugi sa strane ne određuje. I ma koliko je teška energetska situacija, siguran sam da će biti teško da izađemo iz svega. I nemam dobrih vesti od jutros. I zato ću morati da vas napustim uskoro. Ali naći ćemo rešenje. Mi ćemo da brinemo. A vi budite sigurni da ćete imati i dovoljno dizela, i struje, i grejanja - naglasio je Vučić.

Predsednik kaže da ume da ceni i da pokaže zahvalnost prema onima sa kojima je godinama radio.

- Nemam ni kuće ni stanove, ni vile u inostranstvu. Radio sam da bi nešto ostalo iza nas, da bi ljudi jednog dana rekli ovi putevi i pruge, fabrike, su urađeni u naše vreme. Ja to nikada ne bih mogao da uradim bez vas. I beskrajno vam hvala za tu podršku i ljubav. I zato su ovi izbori sledeće nedelje izuzetno važni, ne samo za Sečanj, Boku i Jašu Tomić, već su to izbori koji će da odjeknu u celoj Srbiji. Zato vas molim da izađete na izbore. Pozivam sve domaćine da razmisle o jednoj stvari: Za koga da glasamo, ko će zemlju da vodi bolje. Tako se odlučuje u svakoj demokratskoj zemlji. Tako i u Americi rade, sednu za sto i razgovaraju. U skladu sa svojim interesima donesite odluku. A ja bih vas zamolio da glasate za listu: Najbolje za Sečanj - Broj 1. Ja ću sada da idem, a muzika će da nastavi, pa će vaš i moj predsednik Miloš Vučević da se obrati. Slušajte ljudi, pravi šef uvek dolazi na kraju. I do pobede, ubedljive pobede u nedelju u Sečnju. Živeo Sečanj, živeo Jaša Tomić, živela Srbija - rekao je on.

Nakon toga, predsednik Vučić se vraća za Beograd. Sastanak sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje je zakazan u 17.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika.

Vučić je juče rekao da je razgovarao sa Amerikacima o NIS-u i da će u roku od 48 sati izneti više informacija o tome. On je rekao i da Amerikanci žele da vide sve detalje ugovora, a to nije moguće posle pet dana.

"Nama je licenca potrebna koliko juče, jer ako je ne dobijemo, rafinerija staje", ukazao je Vučić. Ponovio je da je preuzimanje ruskog udela u NIS-u poslednja opcija za našu zemlju.

Autor: Jovana Nerić