'HOĆU DA ZNAM ŠTA VAM JE POTREBNO, UVEK SVE PROČITAM' Vučić otvorio sportsku halu u Putincima, dobio unikatne poklone i poslao važnu poruku građanima (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je večeras otvaranju nove sportske hale u Putincima, kod Rume gde je i razgovarao sa građanima.

Vučića su ispred hale dočekali predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, ministar sporta Zoran Gajić, ministar za javna ulaganja Darko Glišić i predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić, kao i veliki broj građana uz srpske zastave i narodnu muziku.

Pre otvaranja sportske hale, Vučić je obišao štandove sa rukotvorinama i lokalnim proizvodima koje su pripremili meštani, a zatim se obratio građanima.

Meštani su za predsednika upriličili veličanstven doček za bezbroj tradicionalnih obroka i poslastica od kojih su mnogi simbolično baš iz ovih krajeva, a dobio je i posebne poklone. Jedna od njih je "penzionerski viski" koji je nasmejao sve. Potom i ručno rađene peškire.

- Hvala na divnim poklonima, gledaćemo da vas obradujemo i sledeće godine - kazao je Vučić.

Obraćanje nakon razgovora sa meštanima

- Hvala što ste došli u ovolikom broju u Putincima. Hvala što vam nije hladno. Reći ću vam zašto sam došao. Ponekad je važno da tim malim stvarima pokažemo koliko brinemo o ljudima, tim nevelikim projektima pokažemo da nam je stalo do svakog običnog čoveka. Želim da vas pozovem da iz svakog mesta uzmete i napišete šta je to do čega vam je stalo - naglasio je Vučić.

Vučić je rekao da zna koliko je novca potrebno da se uloži da Ruma nastavi da ide napred.

- U prethodnih 12 godina, 11 fabričkih pogona je napravljeno, došli smo do 1.800 nezaposlenih. I dalje nisam zadovoljan, ali vas zato pozivam da nam kažete "ovde ne mpžemo da opstanemo bez lekara, ne možemo da idemo stalno u Rumu ili Sremsku Mitrovicu". Hoću da čujem to od vas, da znamo da su vam to potrebe. Da vas čujemo i slušamo. Mnogo smo novca uložili - kazao je Vučić.

Vučić je rekao da se i danas moglo čuti da će ga streljati, pa je upitao ''A šta onda?'', da li posle toga imaju neki plan i program.

- Radimo sada fruškogorski koridor. Ne moram da govorim šta to znači. Imaćete najbližu vezu sa Novim Sadom i Beogradom. Ono što je važno to je da znam koliko ste dali da sačuvate državu, koliko ste se sekirali jer ste znali da vam je država ugrožena i zato sam vam zahvalan. Pretilo joj je uništenje i nestanak u pravom smislu te reči, Srbija bi polako nestajala, zahvaljujući vašoj snazi uspeli smo da odbranimo Srbiju. Zato vas pozivam da u ovom teškom poslu pomognete, dajete predloge. Hoću da im i dalje pružamo ruku, da i onima spolja i iznutra koji su poverovali u neistine, da budemo i sa njima spremni za razgovor. I danas ste mogli da čujete "streljaćemo Vučića". To je najlakše, ali šta onda? Je li to vaš program i plan? Penzioneri će 4. i 5. januara dobiti najveće penzije u istoriji - istakao je Vučić i dodao:

Nemojte da smetnete sa uma, sledeća godina biće odlučujuća. Sve je ovo deo EXPA, i ova hala u Putincima. EXPO ne sme da bude samo Beograd. Biće održani i izbori koji će opredeliti sudbinu Srbije. Sudite po delima, po onome što smo uradili i što su naši planovi za budućnost. Po onome ko je bio uz vas kada vam je bilo teško.

- Naše je da pokušamo da sledeće godine učinimo mnogo toga za mlade ljude, da ih saslušamo, razumemo bolje, ali da i oni saslušaju nas...Da vidimo šta sa njihovim obrazovanjem, kako da ono bude bolje - rekao je Vučić i dodao da će sledeća godina biti odlučujuća.

- Sledeća godina je važna jer će u njoj biti izbori, molim vas da odluke donosite hladne glave - kazao je Vučić i dodao da se odluke ne trebaju donositi na osnovu laži.

Sudite po onom što smo radili i uradili, koji su bili uz vas kad je bilo teško.

Otvaranje sportske hale

Vučić je prisustvovao otvaranju hale i druži se sa decom iz lokalnih sportskih klubova. Među njima su i polaznici škole fudbala Sloven iz Rume, deca iz Rukometnog kluba Ruma i RK Putinci, tekvondisti iz kluba Zmaj iz Putinaca, odbojkaši iz OK Sloven iz Rume, kao i košarkaši i košarkašice košarkaškog kluba Jaž basket iz Rume.

Vučić je Halu sportova obišao zajedno sa ministrom sporta Zoranom Gajicem i državnim sekretarom Markom Kešeljom.

- Što manje telefona, što više vremena provedite u hali - poručio je Vučić.

- Draga deco, dame i gospodo, prelepa je ova hala u Putincima. Mnogi su mislili da nikada to neće biti urađeno, a kod svakog deteta sam ovde video osmeh. Znam da jedva čekaju da odem da oni mogu da igraju odbrojku, rukomet... Želim vam da svu decu okupljate, što manje da koriste telefone, a što više loptu - istakao je Vučič i dodao:

Kako je Nikola Jokić nisi uspešan koliko si poena dao, već koliko si sebe učinio boljima. Tako i vi gledajte da pomognete onome ko je povređen, ko igra sa vama u timu... Vama koji ste u sali, hoću da kažem da sam ponosan na sve što smo uradili. Želim da vas pozovem, da učestvujete u projektima sa nama. Ne mogu da znam gde nam je potrebna sala, vrtić. To morate da mi kažete. Hoćemo da nam deca budu zadovoljna kao i roditelji. Ali molim vas da nam kažete. Uvek sve pročitam, dobićete odgovor bar na 20 ili 30 odsto pisama pozitivno da odgovorimo.

- Vi bolje razumete svoje potrebe, svoja mesta. Nama je sledeća godina velika godina, godina velikih promena, biće povećanja, velikih čuda. Pred kraj godine i izbori, da vidimo čime smo zadovoljni. Da ste živi i zdravi, mnogo tih lopti da pocepate. Koševi da ovde budu postavljeni pre Nove godine. Živela Srbija - zaključio je Vučić.

Vučić je dobio i sportski dres sa svojim imenom.

Pitanja novinara

"Hrvatski premijer kaže da je pozdrav "za dom spremni" logična poruka"

- Sve što Plenković radi i kaže za mene je logično. Odavno. To da je ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, odavno je logično. Ja u Jasenovac ne mogu da odem i položim cvet. Što se tiče oruđa i oružja niko neće biti zadovoljan. Moramo da radimo. Puni su nam magacini, uvek vodimo računa da li to možemo da kontrolišemo. Srbija i njene fabrike moraju da žive - rekao je Vučić i dodao:

Ostaje nam ovo sa NIS-om, nadam se da ćemo to moći da završimo. Imamo problema sa uvozom pojedinih derivata, srećom pa imamo ogromne rezrve i to nas spasava.

"O kreiranju studentske liste"

- Želim im uspešan rad, siguran sam da će nacija sa oduševljenjem glasati za Pajtića itd. Ljudi će imati jasan izbor hoće li u prošlost ili budućnost - kazao je Vučić.

Izgradnja hale

Izgradnja Sportske hale počela je u decembru 2023. godine.

Hala je izgrađena u dvorištu Osnovne škole "Dositej Obradović", projektovana je kao višenamenski objekat, površine oko 2.700 kvadratnih metara, sa kapacitetom od približno 360 sedećih mesta. Namenjena je prvenstveno učenicima škole, ali i lokalnim sportskim klubovima i rekreativcima.

Tokom 2024. i 2025. godine radovi su se odvijali u više faza, a građevinski radovi završeni su tokom jeseni 2025. godine.

Otvaranjem sportske hale, meštani Putinaca i okolnih mesta dobiće savremen prostor namenjen sportskim aktivnostima, rekreaciji i održavanju različitih manifestacija.

