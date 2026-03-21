'IMAMO DOVOLJNO GORIVA, NEMA BRIGE' Vučić poručio da neće biti nestašica energenata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na velikom skupu u Areni na kome se okupilo preko 70.000 ljudi poručio da neće biti nestašica energenata.

On izjavio je da, uprkos problemima u energetskom sektoru i sankcijama uvedenim Naftnoj industriji Srbije, građani ne treba da brinu jer država ima dovoljno goriva. On je poručio da neće biti nestašica energenata, kao ni problema sa hranom i vodom.

"Vidite, dragi prijatelji, kada govorimo o energetici, imamo bezbroj problema. Imamo sankcije Naftnoj industriji Srbije koje su uvele Sjedinjene Države i čekamo kada će ta saga da se okonča.

I pored svih problema u Srbiji nema ograničenja na kupovinu dizela, benzina i naftnih derivata. Neće biti problema, imamo svega dovoljno.

Srbija se promenila. Srbija više nije neozbiljna i neodgovorna država. Danas smo zemlja ozbiljnih i odgovornih ljudi koji znaju kako da obezbede stabilnost i sigurnost.

Kvalitet života nisu samo plate i penzije. Kvalitet života je da idemo u korak sa svetom, sa veštačkom inteligencijom, data centrima i superračunarima, ali i da imamo čistiji vazduh i da obezbedimo dovoljno hrane i vode.

Posle svega što se dešava u svetu već se vidi nedostatak đubriva i biće problema sa hranom. U Srbiji neće biti problema ni sa hranom ni sa vodom.

Za to smo se pobrinuli i nastavićemo da ulažemo i brinemo o našim poljoprivrednim proizvođačima.

Autor: Iva Besarabić

