'NAJNIŽE PENZIJE MORAĆE BRŽE DA RASTU' Vučić najavio pomoć građanima koji teže žive

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na velikom skupu u Areni na kome se okupilo preko 70.000 najavio pomoć građanima koji teže žive.

On je rekao da će država u narednom periodu više pažnje posvetiti građanima koji teže žive, posebno onima sa najnižim penzijama. On je poručio da je potrebno smanjiti razlike i obezbediti dostojanstven život za sve.

"Da bismo mogli da razumemo šta se u svetu zbiva, moramo da menjamo svoje navike, da radimo još više, da verujemo u sebe i da idemo ka tome da se ujedinimo. Zajedno možemo da razumemo da možemo da prevaziđemo sve probleme.

Postoje i neke stvari koje sam primetio, a koje možemo da ispravimo i oko kojih nisam skeptičan, već sam veoma optimističan. Govorio sam to i ovim ljudima ovde, dobrim ljudima.

Gde god sam pošao, ljudi mi kažu da Srbija napreduje, da je mnogo toga urađeno i da se vide rezultati.

Ali ne možemo da podnesemo da postoje neki koji su mnogo, mnogo bogatiji, a da i dalje imamo ljude koji su siromašniji i koji teže žive. U narednom periodu brinućemo o onima koji teže žive, o onima o kojima se nismo dovoljno starali do sada. To moraju da budu ključne promene u narednom periodu.

Kada vidim da neki imaju visoke penzije, a znam da neko drugi ima tri puta manju, osećam tu nepravdu. Tu nepravdu moramo da ispravimo.

Ljudi koji imaju najniže penzije moraće da dobiju brži rast penzija. Naći ćemo način za to, jer nepravda ne može da bude pravda. Svi ljudi imaju pravo na dostojanstven život."

