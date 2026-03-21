'NEĆU DA NAS OKREĆU PROTIV BOŠNJAKA' Vučić poručio da je mir prioritet Srbije

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na velikom skupu u Areni na kome se okupilo preko 70.000 građana poručio da je mir prioritet Srbije.

On je poručio da neće dozvoliti podizanje tenzija između Srba i Bošnjaka i naglasio da je očuvanje mira i stabilnosti prioritet. On je istakao da Srbija želi dobre i bratske odnose sa Bošnjacima u zemlji i regionu.

"Neću da dozvolim da nas neko okreće protiv Bošnjaka u ovoj zemlji, niti Bošnjake protiv nas. Čuvaćemo mir, stabilnost i bratske odnose sa Bošnjacima koji u ovoj zemlji žive, ali i svuda na Balkanu.

Nije važno šta će neki iz Sarajeva da kažu o nama, niti šta će neki odavde da kažu. Ovo je naš zadatak i naša obaveza."

Autor: Iva Besarabić

