OGLASIO SE PREDSEDNIK VUČIĆ: Neće biti lako u ovom ludilu u svetu sačuvati mir, ali ćemo uspeti! Bićemo snažni da odvratimo svakoga ko bi da ratuje protiv nas (VIDEO)

Neće biti lako, u ovom ludilu u svetu, sačuvati mir i stabilnost, ali mi ćemo to uspeti", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u novoj objavi na svom Instagram nalogu.

- Hoćemo da sačuvamo živote naših mladih ljudi, svih naših ljudi. Čuvaćemo mir, nećemo da ratujemo, a bićemo dovoljno snažni i jaki da odvratimo svakoga ko bi da ratuje protiv nas.

- Mi planiramo da izvodimo značajna finansijska sredstva za našu industriju, da imamo i modernije upravljanje, ali da imamo i moderniju tehnologiju. Ja verujem u naš izvod. Sve najbolje vam želim. Živela Srbija!

