NAPAD NA SRBIJU NEĆE PROĆI! Vučić: Nećemo da pravimo vojne saveze protiv njih, ali ćemo biti dovoljno snažni da ih odvratimo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da napad na Srbiju neće proći.

Predsednik Vučić se u današnjem obraćanju iz Minhena, gde prisustvuje Bezbednosnoj konferenciji, osvrnuo i na vojni savez Albanije, Hrvatske i Prištine.

"Vidim sa su se ovde sreli Plenković i Kurti, vidim da su se sreli i trojica ministara odbrane. Baš lepo, oni žele da nam nacrtaju dodatno šta je to što rade, pošto su veoma moćni, snažni i jaki. Ja im čestitam na toj moći i snazi, uspeli su ako im je cilj bio da nas zabrinu, zabrinuli su nas, veoma su nas zabrinuli i u skladu sa tim preduzimaćemo korake", naveo je predsednik Vučić i dodao:

"Nećemo da pravimo vojne saveze protiv njih, ali ćemo biti dovoljno snažni da ih odvratimo. Imamo problema sa napadom na našu zemlju, to im neće proći, to je sve".

Autor: S.M.