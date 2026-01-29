AKTUELNO

'ŽELIMO DA ODVRATIMO SVAKOGA KO BI IZVRŠIO AGRESIJU NA NAŠU ZEMLJU' Vučić o obaveznom vojnom roku: Mladi ljudi da provedu dva i po meseca u najboljim uslovima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da mir možemo da sačuvamo samo odvraćanjem nekih od potencijalnih napada na našu zemlju.

"Razgovarali smo i o vojnom roku, pitanje je hoće li se od decembra krenuti sa zvaničnim služenjem ili od marta. Želimo da mladi ljudi dva i po meseca provedu u najboljim uslovima", naveo je Vučić posle današnje posete Domu garde.

"Veoma smo zabrinuti zbog formiranja vojnih saveza u okruženju protiv Srbije i u skladu sa tim se ponašamo odgovorno, ozbiljno, ne provocirajući bilo koga, ali želeći da odvratimo svakoga ko bi izvršio agresiju na našu zemlju. Važno je da sačuvamo mir, a da sačuvamo mir možemo samo odvraćanjem nekih od potencijalnih napada na našu zemlju", poručuje predsednik Vučić.

