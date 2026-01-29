'RAZGOVARALI SMO O VOJNOM ROKU' Vučić: Biće i novoformiranih jedinica

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je ovo jako važan sastanak.

- Moram da kažem da sam veoma zadovoljan rezultatima koje Vojska postiže. Važno je da sačuvamo mir, a to možemo samo odvraćanjem od potencijalnog napada. Veoma smo zabrinuti stvaranjem vojnih saveza u okruženju. Ratne materijalne rezerve su na visokom nivou popunjenosti. Što se tiće obuće, odeće, 106 posto, hrane 100 posto. 60 dana imamo dovoljno hrane. Veoma smo pozitvno ocenili paradu, ozbiljnost Vojske. Biće i novoformiranih jedinica - rekao je Vučić.

Otkrio je i da su razgovarali o vojnom roku.

- Razgovarali smo o vojnom roku, o 75 dana. Pitanje je da li će se ići od decembra ili marta. Uskoro ćemo donositi odluke u narednih mesec ili dva dana da li će se krenuti od decembra ili marta, a onda od septembra početi evidentiranje. Moramo da spremimo sve objekte, regrutne centre, ambulante. To su za nas važna pitanja i hoćemo da spremni dočekamo - naveo je predsednik.

Autor: S.M.