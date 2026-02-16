AKTUELNO

Politika

'SRETENJE SPAJA VERU, VITEŠTVO I USTAVOTVORNOST' Vučić izneo predloge narodu Srbije u TRI TAČKE: Moramo da sačuvamo mir i da budemo spremni da odbranimo zemlju

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

"Sretenje spaja veru, viteštvo i ustavotvornost", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u svojoj objavi na zvaničnom Instagram nalogu.

- Danas su svet i Evropa na prekretnici između mira i rata, a ako smem da zaključim bliže ratu, nego miru. Mi u skladu sa svim onim kroz šta smo prošli moramo da izvučemo pouke.

Vučić je potom to predložio u 3 tačke.

- Prvo, Srbija mora da pokuša da sačuva mir. Jedan smo od najstradalnijih naroda u dvadesetom veku. Da sačuvamo demografski kapacitet, da sačuvamo život Srbije. Pod dva, bićemo pritisnuti teže i više, savezi oko nas su napravljeni da bi aktivno delovali protiv nas.

- Kao treće, Vučić je naveo da su naši neprijatelji uvek pokušavali da nas posvađaju među sobom. Podsetio je i na agresiju NATO 1999. kad smo bili ujedinjeni a onda su nam krivi postali naši.

"Moramo da sačuvamo mir i da budemo spremni da odbranimo zemlju", napisao je Vučić ispod ove objave.

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vučić

#Politika

#SNS

#Srbija

#predsednik

