ODLUKU DONESITE HLADNE GLAVE I RACIONALNO! Aleksandar Vučić poručio: Ovo će da opredeli sudbinu Srbije

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, oglasio se na svom zvaničnom Instagram nalogu.

Aleksandar Vučić je poručio građanima da glasaju u skladu sa urađenim, odnosno postignutim.

- Čekaju nas izbori koji će da opredele sudbinu Srbije. Sudite po delima, planovima za budućnost i ko je uvek bio uz vas - napisao je Vučić.

https://www.instagram.com/reel/DSurfESDIEM/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

U obraćanju građanima, predsednik je pozvao birače da prilikom donošenja odluke vode računa o onome što je urađeno i onome što se planira u narednom periodu, kao i o ljudima koji stoje iza tih planova.

On je naglasio da odluka treba da bude doneta mirno i promišljeno, bez ishitrenih reakcija i pod pritiskom trenutka.

- Odluku donesite hladne glave i racionalno. Sagledajte šta je urađeno, sagledajte planove i programe i ljude koji su u stanju da nešto sprovedu u delo ili nisu u stanju. Razgovarajte s komšijama, prijateljima.

