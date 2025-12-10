AKTUELNO

Politika

'JA ODGOVARAM SVOM NARODU, MORAMO DA OBEZBEDIMO NAŠIM GRAĐANIMA NORMALAN ŽIVOT' Vučić poslao udarnu poruku u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu "avucic" povodom situacije sa NIS-om.

- Ja odgovaram svom narodu, moramo da obezbedimo našim građanima normalan život - napisao je Vučić.

On je objavio deo govora na GLOBSEC forumu "BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori".

- Ne mogu da zamislim naše živote sa praznim benzinskim pumpama. Šta bismo onda radili sa našim sa našim bolnicama? Šta bismo radili sa transportnim sistemom? Šta bismo radili sa našom industrijom? Šta bismo radili sa našim domovima, šta bismo radili sa našim porodicama? - rekao je Vučić pa istakao:

- Neizbežno je, moramo sačuvati rafineriju, moramo da sačuvamo Naftnu industriju Srbije (NIS) operativnom u ovoj zemlji.

On je istakao da moramo da imamo dovoljno nafte, moramo da imamo dovoljno zaliha na našim benzinskim pumapama.

- I to je to. I to je ono što svi moraju da razumeju - naglasio je Vučić.

Autor: Iva Besarabić

