'VOJVODINA JE SRBIJA. ZAUVEK' Vučić poslao snažnu poruku: Nema popuštanja i uzmicanja pred onima koji bi zemlju da nam uruše (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav'' i poručio da će na Sretenje biti doneta narodna deklaracija o Vojvodini u Srbiji.

- Poslednjih dana i nedelja, pokušavajući da zloupotrebe mlade ljude u našoj zemlji, na severu Srbije ponovo su pokrenute inicijative za davanje najšire autonomije Vojvodini, do toga da bude republika, pa do toga da se govori vojvođanskim jezikom, i do ideje o otcepljenje Vojvodine od Srbije. Kao ljudi koji su odgovorni, i kao ljudi koji znaju šta je naša zemlja, šta je naša otadžbina, dužni smo da se tome demokratskim putem i političkim sredstvima suprotstavimo. I zato, na Sretenje ili dan pre, organizovaćemo veliki skup gde ćemo doneti narodnu deklaraciju o Vojvodini u Srbiji, i gde ćemo jasno reći gde je i kakva je budućnost Srbije - rekao je Vučić u snimku i dodao:

Zato vas molim da pokažemo odlučnost, jer rezervnu otadžbinu nemamo. Imamo samo jednu, to je Srbija. Borićemo se, i srešćemo se na Sretenje.

- Rezervnu otadžbinu nemamo, Vojvodina je Srbija. Zauvek. I nema popuštanja i uzmicanja pred onima koji bi zemlju da nam uruše. Srećemo se na Sretenje! - poručio je Vučić u opisu snimka.

Autor: Pink.rs