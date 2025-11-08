AKTUELNO

'NE SMEMO DA SE PONAŠAMO KAO ŠTO SE ONI PONAŠAJU' Vučić potpuno jasan: Moramo da sačuvamo mir i stabilnost u Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na zvaničnom Instagram još jednom istakao značaj očuvanja mira u Srbiji.

- Mi moramo da sačuvamo mir u Srbiji. Mi moramo da sačuvamo stabilnost u Srbiji. Ne smemo da se ponašamo kao što se oni ponašaju. Zato ja jesam ponosan na sve ljude u Srbiji koji su im se suprotstavljali, na miran i dostojanstven način.

- Posebno sam zahvalan mladim ljudima u Pionirskom parku, koji su simbol slobode Srbije. Hoću da se zahvalim tim ljudima, jer su izdržali stravičan pritisak, a imali su samo ljubav, veru i nadu, nisu imali mržnju u sebi. Srećom nisu imali ni strah. Možda čak i jesu, ali su im ljubav, vera i nada bili snažniji od straha i beskrajno sam im zahvalan na tome", rekao je predsednik Vučić.

