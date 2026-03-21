'PLIVAĆETE, GONIĆEMO VAŠU DECU, TUĆI ĆEMO VAS' Vučić podseća šta je bio jedini program blokadera

Predsednik Srbije je na velikom skupu u Areni na kome se okupilo preko 70.000 građana podsetio da je jedini program blokadera bio da će nekoga tući.

- Pre godinu dana kad sam rekao da smo pobedili te napade, gotovo mi niko nije verovao. Ja sam znao da se nešto prelomilo u ljudima u onom trenutku kad su shvatili da nam je država napadnuta i da samo preostaje streljanje.

Jedino što im je bio program bilo je "plivaćete, gonićemo vašu decu, tući ćemo vas". Mi to njima nikad nećemo da nudimo, nudićemo nove i obnovljene škole i vrtiće, pruge, vozove i aerodrome, da zajedno sa nama rade na napretku i boljitku Srbije.

Autor: Iva Besarabić