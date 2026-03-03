Dinko Gruhonjić komanduje: Ubacite 'vojvođansko pitanje' u program blokadera

Šef separatističkih blokadera Dinko Gruhonjić, antisrbin sa dna kace, naredio je svojim poslušnicima da "vojvođansko pitanje" ubace u program blokadera.

Na ovakav zaključak upućuje članak objavljen na Gruhonjićevom portalu "Automonija" koji potpisuje Boris Varga pod naslovo "Ima li Vojvodine na studentskim i građanskim protestima?".

- Ima li većeg autonomaškog uspeha od toga da diktator ne može da kroči u glavni grad pokrajine? Razlog nepoželjnosti Aleksandra Vučića i predstavnika njegove vlasti u drugom po veličini gradu Srbije sasvim je druge prirode. Tragedija i masovno ubistvo pod nadstrešnicom promenila je grad. Promenila Vojvodinu i Srbiju - piše između ostalog u ovom propagandnom pamfletu koji, kako se navodi, nastaje povodom 52. godišnjice od usvajanja Ustava Vojvodine.

Inače, autor Boris Varga otvoreno priznaje navodni genocid u Srebrenici i tvrdi da je "Srbija htela da stvori Veliku Srbiju istrebljivanjem Albanaca, Bošnjaka i Hrvata".

Ovo je još jedan dokaz da se Gruhonjić i njemu slični ni ne trude da sakriju svoje separatističke namere i otcepe srpsku severnu pokrajinu od Srbije.