'Ja bih bio najmlađi' Ješić pokopao blokadere - Najavio njihov poraz na lokalnim izborima (VIDEO)

Goran Ješić, antisrbin sa dna kace, ideolog blokadera i promoter nezavisne Vojvodine pokopao je blokadere i najavio njihov poraz na lokalnim izborima.

Naime, Ješić je naveo da tzv. studentske liste nisu liste studenata, a zatim je osuo je drvlje i kamenje po dojučerašnjim saborcima.

- Studentske liste, nisu liste studenata. U Kuli bih ja bio jedan od mlađih na studentskoj listi. Građani nemaju pojma kako se ko zove, oni ne znaju strukturu niti kao se izlazi na izbore - rekao je Ješić i najavio poraz blokadera na izborima.

U nastavku pogledajte celu izjavu blokadera Gorana Ješića:

Podsetimo, Ješić je nedavno gostovao u jednoj emisiji i poručio da su blokaderi gori od Vučića.

Takođe, i opozicionar Vladimir Gajić ocenio je da će Srpska napredna stranka (SNS) ostvariti ubedljivu pobedu na predstojećim lokalnim izborima, ističući da deo opozicije koji organizuje blokade nema ni osnovno znanje o izbornom procesu.

Autor: A.A.