IDEOLOG OPOZICIJE I PLAĆENIK ALJBINA KURTIJA NAJAVIO: Danas pokrećemo proces otcepljenja i formiranja nezavisne države Vojvodine! (FOTO)

Boban Bogdanović, ideolog opozicije i miljenik samoproglašenog premijera Kosova Aljbina Kurtija najavio je pokretanje procesa otcepljenja i formiranja nezavisne države Vojvodine!

Na društvenoj mreži ''Iks'' ovaj Kurtijev plaćenik je napisao sledeće:

- Građani Vojvodine, na sednici Saveta konfederacije Vojvodine doneli smo odluku da otvorimo Generalni konzulat Vojvodine u Švajcarskoj! U okviru Generalnog konzulata Vojvodine sa sedištem u Ženevi biće otvoren kulturni i privredni centar Vojvodine. Danas je istorijski dan za Vojvodinu na putu ka evropskoj porodici nezavisnih država! - napisao je ovaj ideolog opozicije na društvenoj mreži ''Iks''.

Citizens of Vojvodina,

At the meeting of the confederal council of Vojvodina,

we made a decision to open the General consulat of Vojvodina in Switzerland!

A cultural and economic center of Vojvodina will be opened as part of the General consulat of Vojvodina with headquarters in… pic.twitter.com/Kp8RqvqkYa