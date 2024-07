Kurtijev narkoman Bogdanović preko Slobodne Bosne vodi kampanju protiv Brnabić: Ona je potomak četničkog krvnika Božura Jovičića

Boban Bogdanović, miljenik samoproglašenog premijera tzv. Kosova Aljbina Kurtija i generalni sekretar Instituta za evroatlantsku strategiju tzv. Kosova, dokazani narkoman, preko islamističke Slobodne Bosne vodi kampanju protiv predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić.

Kurtijev plaćenik Boban Bogdanović brže bolje je potrčao da u islamističkoj "Slobodnoj Bosni" pljuje po predsednici Skupštine.

Naime, on je izjavio da je Ana Brnabić potomak četničkog krvnika Božura Jovičića, a naslov skandalozne vesti glasi: "Ne čudi me taj stepen mržnje Ane Brnabić, potomka četničkog krvnika Božura Jovičića koji je svoje ruke okrvavio do lakata".



Opšte je poznato da je kurtijevac Bogdanović antisrpski nastrojen, i da sve radi protiv Srbije i ljudi kojima je naša država na prvom mestu.

