SKANDAL! Kurtijev potrčko se žali britanskim ministrima: Traži da se Srbija optuži kao teroristička zemlja (FOTO)

Boban Bogdanović, ideolog opozicije i miljenik samoproglašenog premijera Kosova Aljbina Kurtija ponovo ide protiv Srbije.

U svom skandaloznom obraćanju putem platforme Iks, odlučio da se žali britanskim ministrima i traži da se Srbija optuži kao teroristička zemlja.

- Danas ću obaviti telefonski razgovor sa Stivenom Dautijem i ukazati mu na propagandne laži Marka Đurića, kao i na njegove pokušaje da sakrije sve činjenice koje se odnose na umešanost Srbije i predsednika Srbije u terorističke napade na Kosovu koji su se dogodili poslednjih dana - napisao je Boban Bogdanović na popularnoj platformi Iks.

Today I will have a telephone conversation with @SDoughtyMP and point out to him the propaganda lies of @markodjuric and his attempt to hide all the facts related to the involvement of Serbia and @predsednikrs in the terrorist attacks in Kosovo that happened in the last few days. pic.twitter.com/MBZ2odGBC9