Stevandić o debaklu blokadera na lokalnim izborima: Hoće li nam se izviniti ili bar prestati da nas mrze

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić prokomentarisao je ubedljivu pobedu liste SNS na lokalnim izborima u Sečnju, Negotinu i Mionici, kao i poraz blokadera.
"U Sečnju,Mionici i Negotinu nije bilo nas iz Republike Srpske a blokaderska opozicija je izgubila sa većom razlikom nego kada su nas kojih ima oko 1 promil, optužili za poraz.Hoće li nam se izviniti ili bar prestati da nas mrze i zašto neće? I ovo drugo je dovoljno da im oprostimo", poručio je Stevandić.
01. децембар 2025.
Autor: A.A.