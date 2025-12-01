APSOLUTNA DOMINACIJA U NEGOTINU, SEČNJU I MIONICI: Vučić poslao snažnu poruku građanima nakon ubedljive pobede SNS na lokalnim izborima

Na lokalnim izborima održanim u nedelju u Mionici, Negotinu i Sečnju pobedile su liste okupljene oko SNS. Povodom pobede SNS-a u tri opštine, oglasio se predsednik Aleksandar Vučić, koji je zahvalio građanima na ogromnoj podršci i poručio da će se odmah krenuti u ispunjavanje obećanja datih narodu.

Predsednik Aleksandar Vučić zahvalio je sinoć građanima i istakao da su ljudi razumeli ko se bori za interese Srbije.

Vučić je u telefonskom uključenju za TV Pink rekao da ima rezultate sa svih 72 glasačka mesta u Negotinu, gde je bila i velika izlaznost - skoro 18.000 glasača je glasalo, i da je lista "Najbolje za Negotin - SNS" dobila 11.534, odnosno 69,3 odsto glasova, dok su blokaderi osvojili 26,7 odsto glasova.

- U mandatima to je 33 prema 12 - rekao je Vučić.

U Sečnju gde SNS nije išla sa partnerima, osvojila je 60,9 odsto glasova, SPS 4,4 odsto, grupa građana 1,9, blokaderi 30,4 i SRS 1,9 odsto glasova.

- Kada biste sabirali, iako nismo bili zadovoljni kako smo radili u Sečnju očekujem razliku - rekao je Vučić.

Kada je reč o Mionici, rekao je da je od pregledanih 37 od 38 mesta SNS osvojila 52,6 odsto, SDP Rasima Ljajića 3,6, lista blokadera 38,5, stranka Dragana Đilasa 1,4 i lista Mirka Jovića 1,2 odsto glasova.

Vučić je zahvalio građanima na ogromnoj podršci i rekao da su rezultati mnogo drugačiji u Negotinu i Mionici, iako su ti gradovi blizu Zaječara i Kosjerića.

- Pričamo o istim krajevima, a kao što vidite rezultati su dramatično različiti u našu korist. Ljudi su razumeli ko se bori za interese Srbije i šta se u Srbiji dogodilo. Naročito je ubedljiva pobeda u Negotinu i hvala Krajišnicima.Iznenađenje je pobeda u Sečnju gde su doveli mnoge da rade najprljaviju kampanju protiv naše liste. Na stranu što smo imali naše probleme i muke, ali sam veoma srećan i zahvalan na podršci, da posle 13,5 god dobijete toliko glasova. To je izuzetan divan rezultat i hvala ljudima - rekao je Vučić i dodao da predstoji težak posao zbog sankcija NIS-u.

Istovremeno, on je zahvalio i ljudima iz stranke koji su svašta trpeli na terenu.

- Ceo dan su cirkus pravili na svakom mestu, jedino je u Negotinu relativno mirno prošlo. To se dešava kada neko ne razume da su se stvari promenile - rekao je Vučić i naglasio da je presrećan rezultatima i da će lista vratiti to radom i investicijama.

Opštinska izborna komisija (OIK) u Mionici objavila je danas preliminarne rezultate izbora za odbornike Skupštine opštine Mionica, održanih u nedelju, a prema objavljenim rezultatima izborna lista ''Aleksandar Vučić - Najbolje za Mionicu'' osvojila je 52,09 odsto glasova, odnosno 22 odbornička mandata.

Izborna lista ''Ujedinjeni za Mionicu'' osvojila je 38,93 odsto glasova, odnosno 16 mandata, a Socijaldemokratska partija Marko Zeman osvojila je 3,68 odsto glasova, odnosno jedan mandat.

Prema preliminarnim rezultatima objavljenim na sajtu Republičke izborne komisije (RIK), lista ''BUNT Prava Srbija - Dušan Marković'' osvojila je 0,8 odsto glasova, lista ''Obraz i znanje protiv korupcije i kriminala Milan Gavrilović - Ćićovan'' 1,3 odsto glasova, a lista Za spas i obnovu Mioničkih sela - Radovan Rade Marković - Mirko Jović 1,18 odsto glasova.

Preliminarni rezultati su objavljeni na osnovu obrađenih rezultata na svih 38 biračkih mesta.

U birački spisak upisano je 10.640 birača, a na izbore je izašao 7.981 birač, odnosno 75 odsto upisanih birača.



Objavljeni rezultati obuhvataju rezultate glasanja iz zapisnika o radu biračkih odbora obrađenih u roku od 24 sata od zatvaranja biračkih mesta.

Predsednik Vučić zahvalio je građanima na ogromnoj podršci na lokalnim izborima održanim u nedelju u Mionici, Negotinu i Sečnju, gde su pobedile liste okupljene oko SNS, i poručio da će se odmah krenuti u ispunjavanje obećanja datih narodu.

- Da se zahvalim narodu na divnoj i velikoj podršci, i koliko sutra krećemo da ispunjavamo obećanja koja smo dali, uz ogromnu zahvalnost ljudima na podršci i ljubavi - poručio je Vučić na video-snimku objavljenom na Instagramu sa slavlja povodom rođendana starijeg sina Danila.

Autor: D.Bošković