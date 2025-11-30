PRVI REZULTATI NA POJEDINIM BIRAČKIM MESTIMA U NEGOTINU, MIONICI I SEČNJU: Evo ko je odneo najviše glasova

U Negotinu, Mionici i Sečnju danas su održani lokalni izbori, na kojima su izabrani odbornici skupština navedenih lokalnih samouprava

Završeni su lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju, čekaju se prvi rezultati.

Birališta su zatvorena u 20 časova, a glasanje je proteklo bez većih incidenata. Na izborima za Skupštinu opštine Negotin učestvuju četiri izborne liste, u Mionici šest, a u Sečnju pet izbornih lista.

Prvi rezultati

Prvi nezvanični i prelimentarni rezultati, kako prenosi Informer su sledeći:

Negotin — Dušanovac, 146 birača je glasalo ovako:

Lista Aleksandar Vučić — 127 glasova,

Ujedinjeni za Negotin — 15 glasova,

Evropa — dva glasa,

Grupa Građani za Negotin — bez glasova.

Mionica — biračko mesto broj 9:

Lista Aleksandar Vučić — 143 glasa,

Nevažećih listića je bilo tri, važećih 242.

Mionica — biračko mesto 38

SNS - 86 odsto glasova — 107 od 125 glasača.

Izlaznost u Sečnju do 20 časova je bila 67,84 odsto upisanih birača, najveća izlaznost je bila u Mionici do 18 časova, gde je izašlo 74,01 odsto, a u isto vreme je u Negotini glasalo između 45 i 46 odsto birača.

Tokom lokalnih izbora u Mionici blokaderi su simpatizere Srpske napredne stranke (SNS) u selu Rajković kod Mionice.

Autor: S.M.