LOKALNI IZBORI U NEGOTINU, MIONICI I SEČNJU: Glasači danas biraju odbornike, birališta otvorena od 7 do 20 časova

U Negotinu, Mionici i Sečnju danas se održavaju lokalni izbori, na kojima će biti izabrani odbornici skupština tih lokalnih samouprava. Biračka mesta su otvorena od 7 do 20 sati, dokad traje i izborna tišina.

U Negotinu i Mionici održavaju se redovni lokalni izbori, a u Sečnju vanredni. Na izborima za Skupštinu opštine Negotin učestvuju četiri izborne liste, u Mionici šest, a u Sečnju pet izbornih lista.

Negotin

Skupština opštine Negotin ima 45 odborničkih mesta, ukupan broj birača na teritoriji opštine je 35.616, a moći će da se glasa na 72 biračka mesta.

Na izborima u Negotinu učestvuju četiri izborne liste, a na zbirnoj izbornoj listi pod rednim brojem 1 je izborna lista Aleksandar Vučić - Najbolje za Negotin (Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije - SPS - Milan Krkobabić - Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda - PUPS - Solidarnost i pravda - Dr Vojislav Šešelj - Srpska radikalna stranka - SRS - Srpska napredna stranka - SNS -Miloš Vučević), koju je podnela koalicija Aleksandar Vučić - Najbolje za Negotin.

Sledi izborna lista Ujedinjeni za Negotin, koju je podnela Koalicija ujedinjeni za Negotin, koju čine neformalna grupa građana "Negotin uz studente" i opozicione stranke Stranka slobode i pravde, Narodni pokret Srbije, Demokratska stranka i Srbija centar (Srce).

Na izborima učestvuju i izborna lista Evropa i mladi, koju je podnela grupa građana Evropa i mladi “Za naš Negotin”, kao i izborna lista Grupa građana Srpski liberali - Za zeleni Negotin.

Mionica

Skupština opštine Mionica ima 39 odborničkih mesta, u birački spisak upisano je 10.640 birača, a moći će da se glasa na 38 biračkih mesta.

U Mionici će na izborima učestvovati šest izbornih lista, od kojih je na zbirnoj izbornoj listi prva lista Aleksandar Vučić - Najbolje za Mionicu (Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije - SPS - Milan Krkobabić - Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije -Solidarnost i pravda - PUPS - Solidarnost i pravda - Dr Vojislav Šešelj - Srpska radikalna stranka - SRS - Srpska napredna stranka - SNS - Miloš Vučević).

Na izborima učestvuju i lista Socijaldemokratska partija Marko Zeman, koju je podnela Socijaldemokratska partija Srbije, lista BUNT - Prava Srbija - Dušan Marković, koju je podnela istoimena stranka i koja je izborna lista ruske nacionalne manjine.

Na izborima učestvuju i lista "Ujedinjeni za Mionicu", koju je podnela istoimena grupa građana, a koju predvode studenti u blokadi, lista Obraz i znanje protiv korupcije i kriminala Milan Gavrilović - Ćićovan, koju je podnela Stranka slobode i pravde i lista Za spas i obnovu Mioničkih sela - Radovan Rade Marković - Mirko Jović, koju je podnela Srpska narodna obnova.

Sečanj

U Sečnju skupština opštine ima 23 odbornička mesta, ukupan broj birača je 10.226, a glasaće se na 17 biračkih mesta. Na izborima u Sečnju će se nadmetati pet izbornih lista, od kojih je prva izborna lista Aleksandar Vučić - Najbolje za Sečanj, koju je podnela Srpska napredna stranka.

Na izborima učestvuju i liste Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije - Za opštinu svih nas, koju je podnela Socijalistička partija Srbije, lista Vukašin Baćina - Za bolju opštinu Sečanj, koju je podnela grupa građana Za bolju opštinu Sečanj i lista Glas mladih koji menja Sečanj, koju je podnela istoimena grupa građana. Na izborima za Skupštinu opštine Sečanj učestvuje i lista Dr Vojislav Šešelj - Srpska radikalna stranka.

Izborna tišina počela je u četvrtak u ponoć i traje do zatvaranja biračkih mesta u nedelju u 20 časova, a za to vreme zabranjeno je predstavljanje i promovisanje učesnika izbora na javnim skupovima i u medijima i iznošenje procene rezultata izbora.

Prema članu 59 Zakona o lokalnim izborima, izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi i objavljuje ukupan izveštaj o rezultatima lokalnih izbora.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je 1. oktobra lokalne izbore u Negotinu i Mionici, a 24. oktobra izbore za odbornike u Skupštini opštine Sečanj. Prethodni lokalni izbori u Mionici i Negotinu održani su 17. oktobra 2021. godine, a u Sečnju 11. aprila 2022. godine.

