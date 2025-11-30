UBEDLJIVA POBEDA! SNS U NEGOTINU 69,3 ODSTO, U SEČNJU 60,9 ODSTO, U MIONICI 52,6 ODSTO! Vučić: Hvala građanima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se obratio iz sedišta SNS povodom lokalnih izbora u Sečnju, Negotinu i Mionici.

Vučić je rekao da ima rezultate sa svih biračkih mesta u Negotinu, gde je bila velika izlaznost.

Izašlo je nešto manje od 18.000 ljudi i rezultati su sledeći:

Lista Najbolje za Negotin, SNS i partneri 11.534 glasa, odnosno 69,3 odsto

Drugosplasirana je blokaderska lista 26,8%.

33:12 u mandatima

Vučić je kazao da je to neočekivano ubedljivo.

U Sečnju sa 16 od 17 biračkih mesta su rezultati, navodi on.

Tamo je SNS izašla bez partnera i ima 60,9 odsto, SPS 4,7 odsto, blokaderi 30,4 odsto i SRS 1,95 odsto, rekao je Vučić.

52,6 Najbolje za Mionicu Aleksandar Vučić,

3,6 odsto SDP,

38,5 odsto blokaderska lista,

1,4 odsto SSP Dragana Đilasa.

Kaže da je beskrajno zahvalan građanima Srbije na ovakvoj podršci.

- Ovo je izuzetan, divan i neverovatan rezultat. Zahvalan sam svim ljudima koji su radili na terenu, u sečanjskoj opštini su na naše ljude potezali i pištolje - naveo je on.

- Za mene he caž

Autor: S.M.