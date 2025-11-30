AKTUELNO

Politika

Brnabić o pobedi SNS na lokalnim izborima u Negotinu, Sečnju i Mionici: Ljudi su glasali za stabilnost i rezultate, ali i za budućnost

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednica Skupštine Srbije i potpredsednica SNS Ana Brnabić zahvalila se građanima na podršci koju su ukazali naprednjacima na lokalnim izborima u Mionici, Negotinu i Sečnju.

Ona se zahvalila građanima na poverenju koje su ukazali pre svega Vučiću, pa potom i svima u njegovom timu, kao i ljudima iz stranke koji su bili na terenu.

- Znam koliko su se trudili i u kakvim su okolnostima radili. Ljudi su glasali za stabilnost i rezultate, ali i za budućnost - istakla je Brnabić i dodala je da je potrebno raditi više i bolje i slušati građane posebno na lokalu.

