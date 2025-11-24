Stevandić: Pobedom Siniše Karana osujećen tzv. Šmitov plan

Pobedom SNSD kandidata, Siniše Karana, na prevremenim predsedničkim izborima, osujećen je tzv. "Šmitov plan", kaže predsednik Narodne skupštine Srpske, Nenad Stevandić.

"Ono što ja znam, zašto su izbori organizovani jeste da se u prvih 15 dana decembra, u slučaju da je uspela 'operacija Šmit' i da je Branko Blanuša bio izabran za predsednika Srpske, prvo bi, nakon njegove inauguracije i primanja mandata, došlo do raspuštanja Narodne skupštine Srpske. Paralelno sa tim Vlada Srpske bi bila proglašena neustavnom, što bi otvorilo ozbiljnu krizu i omogućilo nefunkcionisanje mnogih institucija Srpske i do Nove godine bi se završila zamjena Saveta ministara", napisao je Stevandić na platformi Iks.

Kako je naveo, to je ono što su celo vreme svi znali i to je bila svrha raspisivanja i insistitanja na prevremenim izborima i znalo se da je to ta tzv. "operacija Šmit".

Детаљи операције „Шмит“ коју смо осујетили на изборима. pic.twitter.com/e5yd4vJpJF — Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) 24. новембар 2025.

"U svakom slučaju vitalne stvari za Republiku Srpsku su postignute, one se zasnivaju na stabilnosti institucija, prevashodno Narodne skupštine Srpske koja ostaje u apsolutnom kapacitetu da donosi odluke", naveo je Stevandić.

