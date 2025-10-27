STEVANDIĆ UZEO OLOVKU I ŠOKIRAO JAVNOST! Predsednik NSRS napisao pesmu za Srpsku! (VIDEO)

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić napisao je tekst za pesmu „Svi za Srpsku“, koja je premijerno izvedena na svečanoj akademiji povodom 34 godine postojanja Narodne skupštine Republike Srpske.

Muziku je komponovao poznati banjalučki muzičar Miroslav Janjanin, dok aranžman potpisuje Miodrag Đuričić.

Numera, prožeta emocijama, govori o zajedništvu, patriotizmu i ljubavi prema Republici Srpskoj, dok se u pozadini smenjuju kadrovi srpske trobojke, gradova Republike, njenih institucija, parada povodom 9. januara i prepoznatljivi etno motivi.

Kompoziciju su, uz aplauze pune sale Banskog dvora, izveli etno grupa Iva i operski pevač iz Bijeljine Siniša Pajić.

Anđeoski glas prvog vokala grupe Iva, Milice Tamamović, i Pajićev operski ton pokazali su se kao izuzetna vokalna kombinacija.

