'MI GLEDAMO U BUDUĆNOST' Vučić: Hoćemo ujedinjenu porodicu, hoćemo ujedinjenu Srbiju! Nećemo povratak u prošlost

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na današnjem skupu u Aranđelovcu: "Mi gledamo u budućnost"!

"Mi gledamo napred, mi hoćemo ujedinjenu porodicu, hoćemo ujedinjenu Srbiju. Nećemo povratak u prošlost. Hoćemo u budućnost, hoćemo veštačku inteligenciju, hoćemo najbolje puteve, hoćemo najbrže pruge", rekao je Vučić.

A šta kažu Aranđelovčani...

"Aranđelovac je naša porodica"!

"Unapredili smo vodovod i kanalizaciju u našem gradu".

"Dobili smo puteve, dosta je asfaltirano".

"Besplatan javni prevoz".

"Novu bolnicu imamo"...

Vučić je na kraju poentirao:

"Svi ujedinjeni, kao jedna velika porodica, za naš Aranđelovac, do konačne pobede"!

"Aranđelovac, naša porodica. Srbija, naša porodica!"

Autor: S.M.