'JA ĆU OVO DA PROMAŠIM' VUČIĆ ZAIGRAO GOLF! Predsednik obišao Šumadijski kutak u Raniloviću: Kad ljudi vide šta ste doneli iz Amerike, dolaziće još više (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u poseti Aranđelovcu.

Veliki broj građana sačekao je predsednika Vučića.

- Hvala vam sto ste me sačekali. Da li vam je najvažniji put Rogača - Aranđelovac ili ima nešto što vam je važnije od toga? - rekao je predsednik.

Ovo što ste tražili oko 4.5 miliona evra, reč je o velikoj investiciji. Vožd Karađorđe kokji budemo radili to će da košta milijarde. I to ne Aranđelovac, nego čitava Šumadija, Pomoravlje i istok Srbije ne mogu zajednički da izvode još 100 godina.

- Cela Srbija mora da stane iza ovog kraja. Meni je važno da vam kažem samo da nisam siguran da li razumete šta će sve to donese Aranđelovcu, čitavom severnom delu Šumadije i šta će da donese Rači i ovamo Pomoravlju. Doneće ne samo da nemate kamione i previše vozila u centru grada već da imate i čistiji vazduh. Najvažnije, ne samo što ćete brzo do Beograda, već ćete moći da dovedete investitore koji će želeti da dođu - naveo je Vučić

- Nedostaje nam voda i kanalizacija, koliko god da puteva gradimo, nikad nam nije dosta. Ljudi u Srbiji vole put pored njihove kuće, pored njihove ograde. To kada ne ulažete 15, 20, 50 ili 60 godina...

- To su stvari od suštinskog značaja za Srbiju i zato takve stvari moramo da radimo. Pogledajte kako je lepo ovde. Koliko ljudi neće da dođe jer im je potrebno 15 ili 40 minuta više.

Najavio je da će se ulagati u lokalne kompanije.

- Mi ćemo da u 30 kompanija da uložimo novac, imate 5 velikih kompanija. Aranđelovac ima pristojnu, zdravu, ekonomsku strukturu, kada bude bio povezan onako kako treba. Ovde su snalažljivi ljudi. Kada bude povezan sa Beogradom, onda će da bude lakše, onda će da procveta - rekao je predsednik.

Predsednika su dočekali Marko Pantelić i njegova supruga.

Marko je u rzagovoru sa predsednikom istakao da je u ovaj projekat uloženo mnogo energije, para, ali i ljubavi.

- Već osam godina smo planirali sve ovo, kupovali zemlju, moj otac je odigrao bitnu ulogu dok sam ja bio u Americi. Tu nam je dedovina. Nasledili smo 30 ari ali smo na sreću kupili još 40 - rekao je Marko.

- Rekao sam malopre, šta god da uradimo negde, sve više stvari mora da se uradi. E tako ćete i vi, tražite i od sebe više, a i od drugih da više urade - rekao je Vučić i dodao da je to ipak entuzijazam i borba da se urade stvari i ide napred.

Čovek koji sa porodicom stoji iza projekta Šumadijski kutak, Marko Pantelić (40) živi u porodici sa četiri punoletna člana. Marko je, inače, povratnik iz Amerike.

Godine 2021. dobijene su građevinske dozvole, nakon čega je započeta izgradnja 30 kuća. U okviru kompleksa nalaze se ergela, padel tereni, restoran, fitnes centar, golf simulator, mini-zoo vrt i hajking trase. Takođe, postoji i prostor za izgradnju još 100 do 150 kuća.

Eko naselje Šumadijski Kutak koncipirano je kao održiv turistički i stambeni kompleks koji nudi različite vrste sadržaja, usluga i proizvoda visokog kvaliteta. Predstavlja savršeno mesto kako za povremeni beg u prirodu radi odmora i uživanja, obnove energije i unutrašnjeg balansa, tako i za život u prirodi, u skladu sa ekološkim principima i načelima očuvanja zdrave životne sredine, ali i za sticanje iskustava vrednih pamćenja.

Eko naselje Šumadijski Kutak prostire se na površini od gotovo 40 hektara i koncipirano je u skladu sa potrebama zdravog, ali i savremenog načina života.

U okviru posete, predsednik Vučić obići će i mesto Kopljare, gde će posetiti destileriju porodice Ivović, koju vode Marko Ivović (34) i njegova majka Snežana Ivović (56).

Gazdinstvo, osnovano 1956. godine, bavi se proizvodnjom rakije. Poseduje sedam hektara pod voćem, od čega je 4,5 hektara pod šljivom, hektar i po pod grožđem i jedan hektar pod kruškom.

U gazdinstvu se nalazi 7.000 litara rakije. Najstarija rakija stara je 30 godina i ima je oko 150 boca.

Autor: S.M.