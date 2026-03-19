NOVO, VELIKO POVEĆANJE ZA PENZIONERE: Država podiže najniže penzije, ovo su svi detalji

Pored uobičajenog rasta penzija i usklađivanja sa rastom plata predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je dodatnu pomoć za najstarije sugrađane koji imaju niža primanja od 45.000 dinara.

Rast penzija u Srbiji koji se "zahuktao" poslednjih godina nastaviće se i dalje. Kako je pre neki dan u druženju sa penzionerima u Sevojnu najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić penzije će nastaviti da rastu i ove godine.

- Hoću da vam kažem nekoliko stvari, za koje mislim da su važne. Prvo, penzije će i ove godine ponovo i značajno da rastu! To vam garantujem, i mislim da je to važno. Pod dva, imamo jedan problem koji me muči, i tražio sam predloge rešenja od ljudi iz PIO fonda, da vidim šta će oni da predlože kako da ovaj problem rešimo. Moramo da onima sa najmanjim penzijama da pružimo bolje uslove uz povećanje primanja. Ne sme da bude toliko velika razlika u penzijama - rekao je Vučić koji se više puta dotakao teme nejednakost u penzijama kod najstarijih sugrađana.

Kako pomoći onima sa najnižim penzijama?

Zato je rešen da pomogne onima sa najnižim primanjima, odnosno penzionerima koji imaju penzije ispod 45.000 dinara.

- Svima će penzije da rastu - i onima sa niskim i onima sa visokim penzijama, ali hoću da posebno neko povećanje ili poseban način dodatne isplate novca obezbedim za ljude koji imaju ne samo najniže već i niže penzije, dakle ispod 40.000 ili 45.000, da to posebno povećamo da bi ljudi mogli da imaju sigurnost, da bi ljudi mogli da planiraju budućnost i da budu mnogo zadovoljniji - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, nejednakost je ono što ljude boli, jer kad se penzija poveća za 11 odsto, njegovom ocu se povećava za 11.000, a nekom drugom se poveća za 2.200.

- I kako god da okrenete, to nije pošteno. Zato moramo da pronađemo neki model u skladu sa zakonom, da ne pogazimo zakon i da pokažemo šta je to što možemo da uradimo, šta je to što možemo da napravimo zajednički - naglasio je Vučić.

Autor: D.Bošković