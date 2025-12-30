AKTUELNO

Politika

Za pet dana najveće penzije u istoriji! Vučić: Novo povećanje u 2026. godini će biti više od 5 odsto

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je najveće penzije u istoriji za pet dana, ali i nova povećanja u 2026. godini.

- Penzioneri će za pet dana dobiti najveću penziju u istoriji, povećano je za 137 odsto, nominalno, a realno uvećanje je 44,8 odsto. Dakle, to je ono što je povećanje životnog standarda penzionera. I nećemu tu stati! Zašto sam rekao, to je jedna od stvari zašto sam rekao najbolja godina, ne samo u opremanju vojske i policije i njihovom značajnom povećanju njihovih primanja, već i za naše penzionere koji će opet imati značajno povećanje penzija na ovih 12,2 odsto. Novo povećanje u 2026. godini će biti više od 5 odsto - rekao je predsednik Vučić.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić: Penzioneri dobijaju prve uvećane penzije 4. i 5. jan, nastaviće rast i u 2026. godini

Društvo

OD 1. DECEMBRA POVEĆANJE PENZIJA ZA 12,2 ODSTO! Predsednik Vučić saopštio sjajne vesti najstarijim građanima

Politika

'PENZIJE VIŠESTRUKO VEĆE NEGO PRE 2012. GODINE' Vučić: Najveće povećanje u modernoj istoriji Srbije

Društvo

EVO KAKO IZGLEDA POVEĆANJE PENZIJA U BROJKAMA! Detaljna računica mesečnog i godišnjeg uvećanja od 1. decembra - Radosne vesti za naše najstarije građa

Politika

VUČIĆ SAOPŠTIO SJAJNE VESTI ZA PENZIONERE: Povećanje penzija će biti veće od 12 posto

Politika

BOŽIĆNI INTERVJU PREDSEDNIKA SRBIJE ZA TV PINK! Vučić najavio velika ulaganja: Verujem da će 2024. biti godina izuzetnog rasta