Vučić: Penzioneri dobijaju prve uvećane penzije 4. i 5. jan, nastaviće rast i u 2026. godini

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Putincima kod Rume da će penzionerima 4. i 5. januara biti isplaćene penzije koje su uvećane od decembra i najavio da će penzije nastaviti da rastu i sledeće godine.

"Za oko 14 dana stižu penzije najveće do sada. Stižu 4. i 5. januara", rekao je Vučić koji prisustvuje otvaranju nove sportske hale u Putincima tokom razgovara sa građanima.

Penzije u Srbiji su uvećane od 1. decembra za 12,2 odsto.

"Rašće (penzije) i sledeće godine i verujem da ćete biti zadvoljni", poručio je Vučić građanima.

Vučić je tokom obilaska štandova razgovarao sa meštanima, a od lokalnog udruženja penzionera dobio je piće koje su nazvali "penzionerski viski" i ručno napravljen peškir.

Autor: PInk.rs