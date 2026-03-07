Vučić: Prosečna plata biće 1.700 evra u Srbiji, PENZIJE 750 evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je značajan rast plata i penzija u zemlji u poslednjih 20 godina.

Prosečna plata u Srbiji 2012. godine iznosila je 366 evra, dok je u 2025. dostigla 1.057 evra.

- Prema našim procenama, prosečna plata biće 1.700 evra, uz međufazu od 1.320 evra do tada. Ove brojke se odnose na proseke na nivou cele zemlje, ali će u pojedinim delovima Srbije plate biti značajno niže, o čemu ćemo posebno razgovarati - rekao je Vučić.

Kada je reč o penzijama, one su 2012. iznosile 204 evra, dok su u decembru 2025. dostigle 484 evra, što je bolje od prethodnih obećanja. Predviđa se da će prosečna penzija u decembru 2030. godine iznositi 750 evra.

Vučić je naglasio da ove promene pokazuju ogroman napredak u standardu građana u relativno kratkom vremenskom periodu od oko dve decenije.

Autor: S.M.